Россияне штурмовали Синьковку и обстреляли села Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.