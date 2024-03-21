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Россияне штурмовали Синьковку и обстреляли села Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:55   21.03.2024
Оксана Якушко
Россияне штурмовали Синьковку и обстреляли села Харьковщины – Генштаб ВСУ Артиллерия ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 20:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".