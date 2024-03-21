Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами
Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 марта сообщил о неспокойной ночи в Украине и отсутствии штурмов в Харьковской области.
«Ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, применив восемь крылатых и три баллистических ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены», — сообщили в Генштабе.
По Харьковской области россияне также нанесли авиаудары — по Александровке, Казачьей Лопани и Ветеринарному у госграницы. За сутки в Украине зафиксировали 69 авиаударов, 123 обстрела из РСЗО. Артиллерия била по 150 населенным пунктам.
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При этом количество штурмов на фронте сократилось — за сутки зафиксировали 70 боевых столкновений.
«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики — по одному российскому складу боеприпасов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, зведення, обстрелы. война;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 марта сообщил о неспокойной ночи в Украине и отсутствии штурмов в Харьковской области".