Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами

Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 марта сообщил о неспокойной ночи в Украине и отсутствии штурмов в Харьковской области.

«Ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, применив восемь крылатых и три баллистических ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены», — сообщили в Генштабе.

По Харьковской области россияне также нанесли авиаудары — по Александровке, Казачьей Лопани и Ветеринарному у госграницы. За сутки в Украине зафиксировали 69 авиаударов, 123 обстрела из РСЗО. Артиллерия била по 150 населенным пунктам.

При этом количество штурмов на фронте сократилось — за сутки зафиксировали 70 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики — по одному российскому складу боеприпасов.