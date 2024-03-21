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Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами

Происшествия 07:17   21.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 марта сообщил о неспокойной ночи в Украине и отсутствии штурмов в Харьковской области.

«Ночью российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным, применив восемь крылатых и три баллистических ракеты. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ракеты были уничтожены», — сообщили в Генштабе.

По Харьковской области россияне также нанесли авиаудары — по Александровке, Казачьей Лопани и Ветеринарному у госграницы. За сутки в Украине зафиксировали 69 авиаударов, 123 обстрела из РСЗО. Артиллерия била по 150 населенным пунктам.

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При этом количество штурмов на фронте сократилось — за сутки зафиксировали 70 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики — по одному российскому складу боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 марта сообщил о неспокойной ночи в Украине и отсутствии штурмов в Харьковской области".