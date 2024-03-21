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Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами

Події 07:17   21.03.2024
Оксана Горун
Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 березня повідомив про неспокійну ніч в Україні та відсутність штурмів у Харківській області.

“Вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши вісім крилатих і три балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети були знищені”, – повідомили в Генштабі.

По Харківській області росіяни також завдали авіаударів – по Олександрівці, Козачій Лопані та Ветеринарному біля держкордону. За добу в Україні зафіксували 69 авіаударів, 123 обстріли з РСЗВ. Артилерія била по 150 населених пунктах.

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При цьому кількість штурмів на фронті скоротилася – за добу зафіксували 70 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження окупантів, а ракетники – по одному російському складу боєприпасів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 березня повідомив про неспокійну ніч в Україні та відсутність штурмів у Харківській області".