Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 березня повідомив про неспокійну ніч в Україні та відсутність штурмів у Харківській області.
“Вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши вісім крилатих і три балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети були знищені”, – повідомили в Генштабі.
По Харківській області росіяни також завдали авіаударів – по Олександрівці, Козачій Лопані та Ветеринарному біля держкордону. За добу в Україні зафіксували 69 авіаударів, 123 обстріли з РСЗВ. Артилерія била по 150 населених пунктах.
Читайте також: Харкову потрібно достатньо систем ППО – Зеленський про ракетний удар по місту
При цьому кількість штурмів на фронті скоротилася – за добу зафіксували 70 бойових зіткнень.
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження окупантів, а ракетники – по одному російському складу боєприпасів.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: генштаб, зведення, обстрелы. война;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 07:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 березня повідомив про неспокійну ніч в Україні та відсутність штурмів у Харківській області".