Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 21 березня повідомив про неспокійну ніч в Україні та відсутність штурмів у Харківській області.

“Вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши вісім крилатих і три балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети були знищені”, – повідомили в Генштабі.

По Харківській області росіяни також завдали авіаударів – по Олександрівці, Козачій Лопані та Ветеринарному біля держкордону. За добу в Україні зафіксували 69 авіаударів, 123 обстріли з РСЗВ. Артилерія била по 150 населених пунктах.

При цьому кількість штурмів на фронті скоротилася – за добу зафіксували 70 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження окупантів, а ракетники – по одному російському складу боєприпасів.