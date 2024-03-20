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Харкову потрібно достатньо систем ППО – Зеленський про ракетний удар по місту

Події 22:50   20.03.2024
Олена Нагорна
Харкову потрібно достатньо систем ППО – Зеленський про ракетний удар по місту

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував ракетний удар по Холодногірському району Харкова, внаслідок якого загинули п’ять людей.

“Наш Харків. Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні – черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети в Харкові сьогодні пʼять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало – усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та дев’ятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 22:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував ракетний удар по Холодногірському району Харкова".