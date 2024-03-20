Харькову нужно достаточно систем ПВО — Зеленский о ракетном ударе по городу
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, в результате которого погибли пять человек.
«Наш Харьков. Уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области. Сегодня — очередной удар России по Харькову, ни на что не способный повлиять, кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать. От российской ракеты в Харькове сегодня пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Каждому раненому оказывается необходимая помощь. Но этого мало — все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО», — сказал Зеленский.
Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Зеленский, обращение, пво, ракетний удар, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 22:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал ракетный удар по Холодногорскому району Харькова".