Харькову нужно достаточно систем ПВО — Зеленский о ракетном ударе по городу

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, в результате которого погибли пять человек.

«Наш Харьков. Уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области. Сегодня — очередной удар России по Харькову, ни на что не способный повлиять, кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать. От российской ракеты в Харькове сегодня пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Каждому раненому оказывается необходимая помощь. Но этого мало — все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО», — сказал Зеленский.

Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.