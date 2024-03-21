Росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області , повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 20:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області , повідомив Генштаб ЗСУ.".