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Росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 20:55   21.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни штурмували Синьківку і обстріляли села Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області , повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 20:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області , повідомив Генштаб ЗСУ.".