Строительство подземной школы в Харькове — на финишном этапе: когда за парты
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что строительные работы на первой подземной школе города завершены, проводят благоустройство.
«Мы на завершающей стадии. Уже практически завершены строительные работы, сейчас ведутся работы по благоустройству. И я очень хочу, чтобы с конца этого месяца – с начала следующего месяца дети имели возможность уже учиться в настоящей школе», — сказал Терехов.
Он сообщил, что строительство подобных школ в Харькове продолжится. Деньги на эти целы выделили из городского бюджета.
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«Для нас очень важно, чтобы дети учились. Мы будем строить такие школы по всем районам. Напомню, у нас девять районов в Харькове. Будем строить во всех районах города такие школы», — подчеркнул мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что строительные работы на первой подземной школе города завершены, проводят благоустройство".