Будівництво підземної школи в Харкові – на фінішному етапі: коли за парти

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, як просувається будівництво першої підземної школи міста.

“Ми на завершальної стадії. Уже практично завершені будівельні роботи, зараз тривають роботи з благоустрою. І я дуже хочу, щоб з кінця цього місяця – з початку наступного місяця діти мали можливість вже навчатися у справжній школі“, – сказав Терехов.

Він повідомив, що будівництво подібних шкіл у Харкові продовжиться. Гроші на ці цілі виділили з міського бюджету.

“Для нас дуже важливо, щоб діти навчалися. Ми будемо будувати такі школи у всіх районах. Нагадаю, у нас дев’ять районів у місті Харкові. Будемо будувати у всіх районах міста такі школи”, — наголосив мер Харкова.