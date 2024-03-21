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Будівництво підземної школи в Харкові – на фінішному етапі: коли за парти

Суспільство 10:03   21.03.2024
Оксана Горун
Будівництво підземної школи в Харкові – на фінішному етапі: коли за парти

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, як просувається будівництво першої підземної школи міста.

“Ми на завершальної стадії. Уже практично завершені будівельні роботи, зараз тривають роботи з благоустрою. І я дуже хочу, щоб з кінця цього місяця – з початку наступного місяця діти мали можливість вже навчатися у справжній школі“, – сказав Терехов.

Він повідомив, що будівництво подібних шкіл у Харкові продовжиться. Гроші на ці цілі виділили з міського бюджету.

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“Для нас дуже важливо, щоб діти навчалися. Ми будемо будувати такі школи у всіх районах. Нагадаю, у нас дев’ять районів у місті Харкові. Будемо будувати у всіх районах міста такі школи”, — наголосив мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, як просувається будівництво першої підземної школи міста".