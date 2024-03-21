Сегодня 21 марта: какой праздник и день в истории

21 марта 2014 года Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. В 1994-м семь «Оскаров» получил фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». В 1963-м в США закрыли Алькатрас. В 1927-м вышел первый номер украинской «Литературной газеты». В 1921-м большевики ввели Новую экономическую политику (НЭП). В 1556-м сожгли епископа Томаса Кранмера – одного из идеологов создания Англиканской церкви.

Праздники и памятные даты 21 марта

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации и Международный день человека с синдромом Дауна.

Также в мире отмечают: Всемирный день лесов, Международный день Навруз, Всемирный день поэзии, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день кукольника, Международный день цвета.

21 марта в истории

21 марта 1556 года в Англии, в Оксфорде, сожгли епископа Томаса Кранмера – одного из главных идеологов создания Англиканской церкви. Подробнее.

21 марта 1921 года вышел декрет ВЦИК, которым в советской России и на оккупированных ею территориях продразверстку заменили продналогом. Это стало началом периода так называемой «Новой экономической политики» (НЭПа).

Элементы адекватной рыночной экономики, к которым пришлось прибегнуть большевикам, очевидно противоречили их политике и идеологии. И решение «откатиться к капитализму» давалось тяжело и под давлением обстоятельств. Этими обстоятельствами, в частности, были повсеместные крестьянские бунты из-за продразверстки (бунтовала не только Украина, но и сельскохозяйственные регионы России). А последним «звоночком» для большевиков стало вооруженное восстание моряков в Кронштадте. Несмотря на то, что его удалось подавить, лозунги в духе «Власть советам, а не коммунистам» однозначно указали руководству в Петрограде, что еще немного «строительства коммунизма» – и оно просто лишится власти в стране. В конце концов, это вынужден был признать и Ленин, который еще на рубеже 1920-1921 годов настаивал на продолжении политики «военного коммунизма».

Поэтому ненавистную для крестьян продразверстку заменили налогом – на уровне примерно 20% чистого продукта крестьянского труда. Но это было далеко не единственным новшеством. НЭП допускал в ограниченной форме частное предпринимательство, создание кооперативов. Торговля стала практически свободной, частникам разрешили нанимать до 20 работников, открылись биржи и возобновились ярмарки. В новом земельном кодексе, вышедшем 30 октября 1922 года, крестьянам разрешили самим выбирать форму землепользования — общинную, частную или коллективную, отменили запрет иметь наемных работников и на селе. Руководство, захватившее власть в стране под лозунгами социалистической революции, объясняло все происходящее как временную уступку.

«Слово «НЭП» ввели в обращение немного позже. Предлагаемые изменения были настолько неожиданны и настолько били по идеологическим установкам, что все это очень трудно давалось. Сначала Ленин говорил о замене продовольственной разверстки на налог, которая впоследствии переросла в НЭП. В Украине изначально оказывали этому сопротивление. Потому что в Украине в 1920 году создали комнезамы (комитеты малоимущих («незаможних») крестьян – Ред.), с помощью которых большевики наконец раскололи село на два враждующих лагеря и в определенной степени закрепились… Поэтому, в отличие от российского постановления, в украинском речь не шла об уменьшении отчислений от продналога в пользу малоимущего крестьянства… Не зря говорят, что фактически НЭП начал в Украине действовать уже после голода в начале 1920-х. Фактически с 1923 года началось стремительное возрождение украинского села», — рассказал в интервью «Радио Свобода» историк Геннадий Ефименко.

У ветеранов партии, «красных командиров» и комиссаров НЭП вызвал гнев. Предпринимателей, хорошо зарабатывавших во времена Новой экономической политики, стали называть «нэпманы». «Настоящие революционеры» относились к ним с ненавистью. В целом было понятно, что долго эта «капиталистическая оттепель» не продержится. И действительно, в конце 1920-х НЭП начали резко сворачивать. Главным идеологом этого процесса был Иосиф Сталин. Уже в декабре 1927-го на партийном съезде объявили курс на коллективизацию, в 1928-м начались принудительные хлебозаготовки, похожие на продразверстки. К 1929-му с НЭПом покончили, многие «нэпманы» оказались в ссылке, частный сектор разгромили. Однако официально это называлось «врастание НЭПа в социализм».

21 марта 1927 года вышел первый номер украинской «Литературной газеты» (сейчас — «Литературная Украина»). Подробнее.

21 марта 1963 года в США закрыли Алькатрас – тюрьму максимальной безопасности, находившуюся на отдельном острове в бухте Сан-Франциско. Подробнее.

21 марта 1994 года семь «Оскаров» (в том числе за «Лучший фильм») получила лента Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

Ее номинировали в 12 категориях. Для самого Спилберга этот «Оскар» стал первым в карьере – хотя номинации его картины получали, начиная с 1978 года. Несмотря на то, что показатель из семи «Оскаров» далек от рекордного, в списках лучших фильмов «Список Шиндлера» стабильно занимает первые позиции. В частности, по состоянию на 1 марта 2024 года он на 6-й позиции в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Картину сняли по роману Томаса Кенилли, основанному на реальных событиях. Книга рассказывает о немецком бизнесмене и члене НСДАП Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста. Инициатором и написания романа, и съемок фильма стал один из евреев, которых спас Оскар Шиндлер, – Леопольд «Полдек» Пфефферберг. Спилберг около 10 лет не мог решиться снимать этот фильм. Он отказался от гонорара за него, отметив, что это были бы «кровавые деньги». А на те деньги, которые «Список Шиндлера» заработал в прокате, основал «Фонд Шоа» («Шоа» на иврите означает «Катастрофа» — это слово употребляют вместо термина «Холокост»). Разрешение на съемки в реальном концлагере Спилбергу получить не удалось, так что строили декорацию, которая максимально четко имитировала его. А одежду для актеров покупали по всей Польше, разместив соответствующие объявления – искали реальные вещи 1930-1940-х годов. Съемки продолжались 72 дня. Кроме награды за «Лучший фильм», «Список Шиндлера» получил статуэтки за лучшую режиссуру, декорации, операторскую работу, монтаж, сценарий и оригинальную музыку. Удивительно, но ни исполнитель роли Оскара Шиндлера Лиам Нисон, ни главный злодей фильма Рэйф Файнс (сыгравший Амона Гета) не получили награды, хотя и были номинированы.

21 марта 2014 года Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Подробнее.

Церковный праздник 21 марта

21 марта чтят память преподобного Иакова, епископа и исповедника. Иаков еще в юности покинул мир и пошел в Студийский монастырь, где принял монашество. Вел суровую жизнь. Был отличным знатоком Священного Писания. Возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви в Сицилии. Во время царствования императора-иконоборца Константина V Копронима святого Иакова не раз заставляли отказаться от почитания икон. Его мучили в тюрьме, морили голодом, пытали, но он мужественно переносил страдания. Святой епископ Иаков умер в изгнании.

Народные приметы

Туман в этот день — к заморозкам.

Если на вербе появились «котики», то уже наступила настоящая метеорологическая весна.

Какая погода в течение дня, таковым будет лето.

Что нельзя делать 21 марта

Нельзя убирать дома.

Не желательно в этот день делать дорогие покупки.