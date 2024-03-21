Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії

21 березня 2014 року Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. У 1994-му сім “Оскарів” отримав фільм Стівена Спілберга “Список Шиндлера”. У 1963-му в США закрили Алькатрас. У 1927-му вийшов перший номер української “Літературної газети”. У 1921-му більшовики запровадили Нову економічну політику (НЕП). У 1556-му спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з ідеологів створення Англіканської церкви.

Свята та пам’ятні дати 21 березня

21 березня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації та Міжнародний день людини із синдромом Дауна.

Також у світі відзначають: Всесвітній день лісів, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день поезії, Всесвітній день домашнього господарства, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день кольору.

21 березня в історії

21 березня 1556 року в Англії, в Оксфорді, спалили єпископа Томаса Кранмера – одного з головних ідеологів створення Англіканської церкви. Детальніше.

21 березня 1921 року вийшов декрет ВЦВК, яким у радянській Росії та на окупованих нею територіях продрозкладку замінили продподатком. Це стало початком періоду так званої “Нової економічної політики” (НЕПу).

Елементи адекватної ринкової економіки, до яких довелося вдатися більшовикам, очевидно суперечили їхній політиці та ідеології. І рішення “відкотитися до капіталізму” давалося важко й під тиском обставин. Цими обставинами, зокрема, були повсюдні селянські бунти через продрозкладку (бунтувала не лише Україна, а й сільськогосподарські регіони Росії). А останнім “дзвіночком” для більшовиків стало збройне повстання моряків у Кронштадті. Попри те, що його вдалося придушити, гасла на кшталт “Владу радам, а не комуністам” однозначно вказали керівництву в Петрограді, що ще трохи “будівництва комунізму” – і воно просто втратить владу в країні. Зрештою це змушений був визнати й Ленін, який ще на рубежі 1920-1921 років наполягав на продовженні політики “воєнного комунізму”.

Тому ненависну для селян продрозкладку замінили податком – на рівні приблизно 20% чистого продукту селянської праці. Але це було далеко не єдиною новацією. НЕП допускав у обмеженій формі приватне підприємництво, створення кооперативів. Торгівля стала практично вільною, приватникам дозволили наймати до 20 працівників, відкрилися біржі та відновились ярмарки. У новому земельному кодексі, що вийшов 30 жовтня 1922 року, селянам дозволили самим обирати форму землекористування — спілкову, приватну чи колективну, скасували заборону мати найманих працівників і на селі. Керівництво, що захопило владу в країні під гаслами соціалістичної революції, пояснювало все, що відбувається, як тимчасову поступку.

“Слово “НЕП” ввели в обіг трішки пізніше. Пропоновані зміни були настільки неочікувані та настільки били по ідеологічних настановах, що все це дуже важко давалося. Попервах Ленін говорив про заміну продовольчої розкладки на податок, яка вже згодом переросла в НЕП. В Україні з самого початку чинили цьому спротив. Бо в Україні в 1920 році створили комнезами (комітети незаможних селян – Ред.), за допомогою яких більшовики нарешті розкололи село на два ворожі табори та певною мірою закріпилися… Тому, на відміну від російської постанови, в українській не йшлося про зменшення відрахувань від продподатку на користь незаможного селянства… Не дарма кажуть, що фактично НЕП почав в Україні діяти вже після голоду на початку 1920-х. Фактично, з 1923 року почалося стрімке відродження українського села”, – розповів у інтерв’ю “Радіо Свобода” історик Геннадій Єфименко.

У ветеранів партії, “червоних командирів” і комісарів НЕП викликав гнів. Підприємців, які добре заробляли за часів Нової економічної політики, почали називати “непмани”. “Справжні революціонери” ставилися до них із ненавистю. Загалом було зрозуміло, що довго ця “капіталістична відлига” не триватиме. І дійсно, наприкінці 1920-х НЕП почали різко згортати. Головним ідеологом цього процесу був Йосип Сталін. Уже в грудні 1927-го на партійному з’їзді оголосили курс на колективізацію, у 1928-му почалися примусові хлібозаготівлі, що були схожі на продрозкладки. До 1929-го з НЕПом покінчили, багато “непманів” опинилися на засланні, приватний сектор розгромили. Однак офіційно це називалося “вростання НЕПу в соціалізм”.

21 березня 1927 року вийшов перший номер української “Літературної газети” (зараз – “Літературна Україна”). Детальніше.

21 березня 1963 року в США закрили Алькатрас – в’язницю максимальної безпеки, що знаходилася на окремому острові в бухті Сан-Франциско. Детальніше.

21 березня 1994 року сім “Оскарів” (у тому числі за “Найкращий фільм”) отримала стрічка Стівена Спілберга “Список Шиндлера”.

Її номінували у 12 категоріях. Для самого Спілберга цей “Оскар” став першим у кар’єрі – хоча номінації його картини отримували із 1978 року. Попри те, що показник із семи “Оскарів” далекий від рекордного, у списках найкращих фільмів “Список Шиндлера” стабільно посідає перші позиції. Зокрема, станом на 1 березня 2024 року він на 6-й позиції у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Картину зняли за романом Томаса Кініллі, що ґрунтується на реальних подіях. Книга розповідає про німецького бізнесмена та члена НСДАП Оскара Шиндлера, який врятував понад тисячу польських євреїв від загибелі під час Голокосту. Ініціатором і написання роману, і знімання фільму став один із євреїв, яких врятував Оскар Шиндлер – Леопольд “Польдек” Пфефферберг. Спілберг близько 10 років не міг наважитися знімати цей фільм. Він відмовився від гонорару за нього, наголосивши, що це були б “криваві гроші”. А на ті гроші, які “Список Шіндлера” заробив у прокаті, заснував “Фонд Шоа” (“Шоа” на івриті означає “Катастрофа” – це слово вживають замість терміну “Голокост”). Дозвіл на фільмування в реальному концтаборі Спілбергу отримати не вдалося, тож будували декорацію, яка максимально чітко імітувала його. А одяг для акторів купували по всій Польщі, розмістивши відповідні оголошення – шукали реальні речі 1930-1940-х років. Знімання тривало 72 дні. Окрім нагороди за “Найкращий фільм”, “Список Шиндлера” отримав статуетки за найкращу режисуру, декорації, операторську роботу, монтаж, сценарій та оригінальну музику. Дивно, але ні виконавець ролі Оскара Шиндлера Ліам Нісон, ні головний лиходій фільму Рейф Файнс (який зіграв Амона Гьота) не отримали нагороди, хоч і були номіновані.

21 березня 2014 року Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з ЄС. Детальніше.

Церковне свято 21 березня

21 березня вшановують пам’ять преподобного Якова, єпископа та сповідника. Яків ще в юності покинув мир і пішов до Студійського монастиря, де прийняв чернецтво. Вів суворе життя. Був чудовим знавцем Святого Письма. Зведений на єпископську кафедру в Катанській Церкві у Сицилії. Під час царювання імператора-іконоборця Костянтина V Копроніма святого Якова неодноразово змушували відмовитися від шанування ікон. Його мучили у в’язниці, морили голодом, катували, але він мужньо переносив страждання. Святий єпископ Яків помер у вигнанні.

Народні прикмети

Туман у цей день – до заморозків.

Якщо на вербі з’явилися котики, то вже настала справжня метеорологічна весна.

Яка погода протягом дня, таким буде літо.

Що не можна робити 21 березня

Не можна прибирати в будинку.

Не бажано цього дня робити вартісні покупки.