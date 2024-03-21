Пропал газ и свет у жителей Харьковщины из-за обстрелов: данные Минэнерго
Фото: ХОВА
Из-за обстрелов в Харьковской области обесточены потребители в четырех населенных пунктах, также повреждены газораспределительные сети.
«В результате обстрела повреждены газораспределительные сети в Харьковской области, без газоснабжения осталось более 600 абонентов», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Еще девять потребителей остались без газа в Харькове — по бытовой причине, в подъезде обнаружили утечку метана. По данным министерства, также обесточены более 250 потребителей электричества в четырех населенных пунктах.
«Всего из-за боевых действий остаются обесточенными 15,5 тысячи точек учета в 62 населенных пунктах», — привели статистику в Минэнерго.
Читайте также: По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, електрика, Минэнерго, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пропал газ и свет у жителей Харьковщины из-за обстрелов: данные Минэнерго»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов в Харьковской области обесточены потребители в четырех населенных пунктах, также повреждены газораспределительные сети".