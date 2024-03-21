Пропал газ и свет у жителей Харьковщины из-за обстрелов: данные Минэнерго

Из-за обстрелов в Харьковской области обесточены потребители в четырех населенных пунктах, также повреждены газораспределительные сети.

«В результате обстрела повреждены газораспределительные сети в Харьковской области, без газоснабжения осталось более 600 абонентов», — проинформировала пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Еще девять потребителей остались без газа в Харькове — по бытовой причине, в подъезде обнаружили утечку метана. По данным министерства, также обесточены более 250 потребителей электричества в четырех населенных пунктах.

«Всего из-за боевых действий остаются обесточенными 15,5 тысячи точек учета в 62 населенных пунктах», — привели статистику в Минэнерго.