По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые

Около 22:55 20 марта по Харьковщине ударила российская ракета, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Удар пришелся по городу Барвенково.

«20 марта около 22:55 россияне ударили по городу ракетой «Искандер-М». В результате обстрела ранения получил 43-летний мужчина. Повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и ЛЭП», — проинформировал Тимошко.

Он также отметил, что в Харькове продолжают разбирать завалы на месте «прилета» российской ракеты Х-35 на Холодной горе. В результате этого удара пять человек погибли и девять получили ранения.

Ночью россияне сбросили КАБ на Казачью Лопань. Удар был около 03:45.

«Ранение получил гражданский мужчина 1967 года рождения. С множественными осколочными ранениями его доставили в больницу. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки», — отметил начальник ГУНП.

Также удары, которые обошлись без пострадавших, фиксировали в Волчанске, Подолах и Двуречной. По Двуречной прилетел FPV-дрон. Он повредил автомобиль ВАЗ 2107.