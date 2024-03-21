По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые
Около 22:55 20 марта по Харьковщине ударила российская ракета, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Удар пришелся по городу Барвенково.
«20 марта около 22:55 россияне ударили по городу ракетой «Искандер-М». В результате обстрела ранения получил 43-летний мужчина. Повреждены здание железнодорожного вокзала, жилые дома и ЛЭП», — проинформировал Тимошко.
Он также отметил, что в Харькове продолжают разбирать завалы на месте «прилета» российской ракеты Х-35 на Холодной горе. В результате этого удара пять человек погибли и девять получили ранения.
Ночью россияне сбросили КАБ на Казачью Лопань. Удар был около 03:45.
«Ранение получил гражданский мужчина 1967 года рождения. С множественными осколочными ранениями его доставили в больницу. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки», — отметил начальник ГУНП.
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Также удары, которые обошлись без пострадавших, фиксировали в Волчанске, Подолах и Двуречной. По Двуречной прилетел FPV-дрон. Он повредил автомобиль ВАЗ 2107.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: барвенково, Искандер-М, новости Харькова, обстрелы, поранені, ракета, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:55 20 марта по Харьковщине ударила российская ракета, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".