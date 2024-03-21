Обстрелы Харьковщины: ударили ракетами по Барвенково — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.
По данным Синегубова, под обстрелами из артиллерии было около 15 населенных пунктов Харьковской области.
«В 22:40 в результате ракетных обстрелов г. Барвенково Изюмского района повреждено административное здание, оборудование и линию высоковольтных проводов. Травму получил 42-летний мужчина, без госпитализации», — сообщил начальник ХОВА.
Также вечером 20 марта под ударами были Волчанск и Казачья Лопань — там повреждены частные дома. Обошлось без пострадавших. Под обстрелами были Куриловка и Подолы. Вражеский БПЛА ударил по Двуречной. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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За ночь не возросло количество пострадавших и погибших в Харькове в результате дневного ракетного удара. Семь человек остаются в больнице. Напомним, на месте продолжают работать спасатели.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки".