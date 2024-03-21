Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов

Події 08:39   21.03.2024
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.

За даними Синєгубова, під обстрілом з артилерії було близько 15 населених пунктів Харківської області.

“О 22:40 внаслідок ракетного обстрілу м. Барвінкове Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік, без госпіталізації”, – повідомив начальник ХОВА.

Також увечері 20 березня під ударами були Вовчанськ і Козача Лопань – там пошкоджені приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. Під обстрілами були Курилівка та Подоли. Ворожий БПЛА вдарив по Дворічній. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами

За ніч не зросла кількість постраждалих та загиблих у Харкові внаслідок денного ракетного удару. Семеро людей залишаються в лікарні. Нагадаємо, на місці продовжують працювати рятувальники.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов
Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов
21.03.2024, 08:39
Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
20.03.2024, 14:45
Жінку врятували на пожежі в Харкові
Жінку врятували на пожежі в Харкові
21.03.2024, 08:12
У Харкові рятувальники ще працюють на місці вчорашнього “прильоту”: дані ДСНС
У Харкові рятувальники ще працюють на місці вчорашнього “прильоту”: дані ДСНС
21.03.2024, 07:57
Головні новини Харкова 21.03: на місці “прильоту” працює ДСНС, авіаудари
Головні новини Харкова 21.03: на місці “прильоту” працює ДСНС, авіаудари
21.03.2024, 08:04
Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами
Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами
21.03.2024, 07:17

Новини за темою:

22:34
П’ятеро людей зникли безвісти після ракетного удару по Харкову – Терехов
20:44
Дві жінки і троє чоловіків загинули від удару по Харкову, буде ДНК-експертиза
17:33
Уже п’ять загиблих від удару по Харкову: з-під завалів дістали тіло чоловіка
16:42
Четверо загиблих і 7 постраждалих внаслідок удару ракетою Х-59 по Харкову
15:20
10 осіб можуть перебувати під завалами у Харкові – Синєгубов

Ви читали новину: «Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби".