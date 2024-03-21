Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.

За даними Синєгубова, під обстрілом з артилерії було близько 15 населених пунктів Харківської області.

“О 22:40 внаслідок ракетного обстрілу м. Барвінкове Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік, без госпіталізації”, – повідомив начальник ХОВА.

Також увечері 20 березня під ударами були Вовчанськ і Козача Лопань – там пошкоджені приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. Під обстрілами були Курилівка та Подоли. Ворожий БПЛА вдарив по Дворічній. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.

За ніч не зросла кількість постраждалих та загиблих у Харкові внаслідок денного ракетного удару. Семеро людей залишаються в лікарні. Нагадаємо, на місці продовжують працювати рятувальники.