Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.
За даними Синєгубова, під обстрілом з артилерії було близько 15 населених пунктів Харківської області.
“О 22:40 внаслідок ракетного обстрілу м. Барвінкове Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік, без госпіталізації”, – повідомив начальник ХОВА.
Також увечері 20 березня під ударами були Вовчанськ і Козача Лопань – там пошкоджені приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. Під обстрілами були Курилівка та Подоли. Ворожий БПЛА вдарив по Дворічній. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.
Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів біля кордону Харківщини, по Україні била ракетами
За ніч не зросла кількість постраждалих та загиблих у Харкові внаслідок денного ракетного удару. Семеро людей залишаються в лікарні. Нагадаємо, на місці продовжують працювати рятувальники.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, пострадалі, ракетний удар, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби".