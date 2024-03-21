По Харківщині били “Іскандером”: пошкодили залізничний вокзал, є поранені
Близько 22:55 20 березня по Харківщині вдарила російська ракета, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Удар припав по місту Барвінкове.
“20 березня близько 22:55 росіяни вдарили по місту ракетою Іскандер-М. Внаслідок обстрілу поранення отримав 43-річний чоловік. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, житлові будинки та ЛЕП”, – поінформував Тимошко.
Він також зазначив, що в Харкові продовжують розбирати завали на місці “прильоту” російської ракети Х-35 на Холодній горі. Внаслідок цього удару п’ятеро людей загинули та дев’ять отримали поранення.
Вночі росіяни скинули КАБ на Козачу Лопань. Удар був близько 3:45.
“Поранення отримав цивільний чоловік 1967 року народження. З множинними уламковими пораненнями його доставили в лікарню. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди”, – зазначив начальник ГУНП.
Читайте також: Обстріли Харківщини: вдарили ракетами по Барвінковому — Синєгубов
Також удари, які обійшлися без постраждалих, фіксували у Вовчанську, Подолах та Дворічній. По Дворічній прилетів FPV-дрон. Він пошкодив автомобіль ВАЗ 2107.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: барвенково, Искандер-М, новини Харкова, обстріли, поранені, ракета, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По Харківщині били “Іскандером”: пошкодили залізничний вокзал, є поранені»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 08:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:55 20 березня по Харківщині вдарила російська ракета, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".