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По Харківщині били “Іскандером”: пошкодили залізничний вокзал, є поранені

Події 08:51   21.03.2024
Оксана Горун
По Харківщині били “Іскандером”: пошкодили залізничний вокзал, є поранені

Близько 22:55 20 березня по Харківщині вдарила російська ракета, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Удар припав по місту Барвінкове.

“20 березня близько 22:55 росіяни вдарили по місту ракетою Іскандер-М. Внаслідок обстрілу поранення отримав 43-річний чоловік. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, житлові будинки та ЛЕП”, – поінформував Тимошко.

Він також зазначив, що в Харкові продовжують розбирати завали на місці “прильоту” російської ракети Х-35 на Холодній горі. Внаслідок цього удару п’ятеро людей загинули та дев’ять отримали поранення.

Вночі росіяни скинули КАБ на Козачу Лопань. Удар був близько 3:45.

“Поранення отримав цивільний чоловік 1967 року народження. З множинними уламковими пораненнями його доставили в лікарню. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди”, – зазначив начальник ГУНП.

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Також удари, які обійшлися без постраждалих, фіксували у Вовчанську, Подолах та Дворічній. По Дворічній прилетів FPV-дрон. Він пошкодив автомобіль ВАЗ 2107.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:55 20 березня по Харківщині вдарила російська ракета, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".