Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго

Через обстріли в Харківській області знеструмлені споживачі в чотирьох населених пунктах, також пошкоджені газорозподільні мережі.

“У результаті обстрілу пошкоджено газорозподільні мережі на Харківщині, без газопостачання залишилось понад 600 абонентів”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.

Ще дев’ять споживачів залишилися без газу в Харкові – з побутової причини, у під’їзді виявили витік метану. За даними міністерства, також знеструмлено понад 250 споживачів електрики у чотирьох населених пунктах.

“Усього через бойові дії залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах”, – навели статистику в Міненерго.