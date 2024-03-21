Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго

Події 11:04   21.03.2024
Оксана Горун
Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго

Через обстріли в Харківській області знеструмлені споживачі в чотирьох населених пунктах, також пошкоджені газорозподільні мережі.

“У результаті обстрілу пошкоджено газорозподільні мережі на Харківщині, без газопостачання залишилось понад 600 абонентів”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.

Ще дев’ять споживачів залишилися без газу в Харкові – з побутової причини, у під’їзді виявили витік метану. За даними міністерства, також знеструмлено понад 250 споживачів електрики у чотирьох населених пунктах.

“Усього через бойові дії залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах”, – навели статистику в Міненерго.

Читайте також: По Харківщині били “Іскандером”: пошкоджений залізничний вокзал, поранені

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 21 березня: удар “Іскандера”, оголосили день жалоби
Головні новини Харкова 21 березня: удар “Іскандера”, оголосили день жалоби
21.03.2024, 11:27
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
Ракетою Х-59 росіяни вдарили по Харкову
20.03.2024, 14:45
Незвичайні шпаківні з’явилися в Центральному парку Харкова (відео)
Незвичайні шпаківні з’явилися в Центральному парку Харкова (відео)
21.03.2024, 11:21
Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго
Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго
21.03.2024, 11:04
Жителі Харківщини задекларували понад 1,5 млрд грн доходів у 2024 році
Жителі Харківщини задекларували понад 1,5 млрд грн доходів у 2024 році
21.03.2024, 10:46

Новини за темою:

10:10
Обстрілами на Харківщині пошкоджені системи газопостачання багатоповерхівок
11:12
Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу
11:37
Чотирьох військових судитимуть за крадіжку на Харківщині: подробиці
10:19
Через обстріли на Харківщині пошкоджені газорозподільні мережі
08:03
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині

Ви читали новину: «Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли в Харківській області знеструмлені споживачі в чотирьох населених пунктах, також пошкоджені газорозподільні мережі".