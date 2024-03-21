Зникли газ і світло в мешканців Харківщини через обстріли: дані Міненерго
Через обстріли в Харківській області знеструмлені споживачі в чотирьох населених пунктах, також пошкоджені газорозподільні мережі.
“У результаті обстрілу пошкоджено газорозподільні мережі на Харківщині, без газопостачання залишилось понад 600 абонентів”, – поінформувала пресслужба Міністерства енергетики України.
Ще дев’ять споживачів залишилися без газу в Харкові – з побутової причини, у під’їзді виявили витік метану. За даними міністерства, також знеструмлено понад 250 споживачів електрики у чотирьох населених пунктах.
“Усього через бойові дії залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах”, – навели статистику в Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли в Харківській області знеструмлені споживачі в чотирьох населених пунктах, також пошкоджені газорозподільні мережі".