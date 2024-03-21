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«В надежных руках» — Терехов показал, что передали воинам Харьковщины (видео)

Общество 14:21   21.03.2024
Виктория Яковенко
«В надежных руках» — Терехов показал, что передали воинам Харьковщины (видео)

Бойцам, воюющим на Купянском и Бахмутском направлениях, передали партию из 100 FPV-дронов.

В частности, 60 штук получили воины 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Остальные — 32-я отдельная механизированная бригада, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Теперь беспилотники – в надежных руках! И уже в ближайшее время они будут работать по вражеским целям», – отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцам, воюющим на Купянском и Бахмутском направлениях, передали партию из 100 FPV-дронов.".