«В надежных руках» — Терехов показал, что передали воинам Харьковщины (видео)

Бойцам, воюющим на Купянском и Бахмутском направлениях, передали партию из 100 FPV-дронов.

В частности, 60 штук получили воины 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Остальные — 32-я отдельная механизированная бригада, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Теперь беспилотники – в надежных руках! И уже в ближайшее время они будут работать по вражеским целям», – отметил Терехов.