«У надійних руках» – Терехов показав, що передали воїнам Харківщини (відео)

Бійцям, які воюють на Куп’янському та Бахмутському напрямках передали партію зі 100 FPV-дронів.

Зокрема, шістдесят штук отримали воїни 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Решту — 32-га окрема механізована бригада, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Тепер безпілотники — у надійних руках! І вже найближчим часом вони працюватимуть по ворожих цілях», – зазначив Терехов.

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