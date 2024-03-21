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«У надійних руках» – Терехов показав, що передали воїнам Харківщини (відео)

Суспільство 14:21   21.03.2024
Вікторія Яковенко
«У надійних руках» – Терехов показав, що передали воїнам Харківщини (відео)

Бійцям, які воюють на Куп’янському та Бахмутському напрямках передали партію зі 100 FPV-дронів.

Зокрема, шістдесят штук отримали воїни 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Решту — 32-га окрема механізована бригада, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Тепер безпілотники — у надійних руках! І вже найближчим часом вони працюватимуть по ворожих цілях», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійцям, які воюють на Куп’янському та Бахмутському напрямках передали партію зі 100 FPV-дронів.".