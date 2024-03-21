Головні новини Харкова 21.03: на місці “прильоту” працює ДСНС, авіаудари
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
08:04
У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього “прильоту” на Холодній горі
“Триває ліквідація масштабної надзвичайної ситуації, яку спричинили окупанти своїм ракетним ударом близько 13:00 у Харкові, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – О 17:44 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 тис. кв.м. Рятувальники продовжують працювати на місці події”.
Нагадаємо, п’ятеро людей все ще вважаються зниклими безвісти після цього ракетного удару.
07:34
Росіяни припинили штурми під Куп’янськом, але били авіабомбами вздовж кордону – Генштаб
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив у ранковому зведенні 21 березня Генштаб ЗСУ.
Авіаудари припали по Олександрівці, Козачій Лопані та Ветеринарному.
07:17
Затяжна тривога в Харкові та ракетна атака на столицю
Повітряна тривога вночі затяглася з 02:58 до 06:11. Причиною стала активність російської стратегічної авіації. О 00:53 Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт дев’яти бортів Ту-95 з аеродрому Оленья в Мурманській області РФ.
О 02:58 – про ймовірні пуски крилатих ракет. Першими регіонами, в яких оголосили тривогу, стали Харківська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області.
Проте цього разу метою російських ракет була столиця України. Близько п’ятої ранку мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці чути вибухи та працює ППО. Потім методично інформував про падіння уламків у різних районах столиці. Станом на 06:23 ранку 21 березня Кличко повідомив про десятьох постраждалих. А Київська міська військова адміністрація – про збиття над Києвом та областю близько 30 ворожих ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".