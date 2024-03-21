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Другий трактор за два дні підірвався біля того самого села на Харківщині

Події 10:25   21.03.2024
Оксана Горун
Другий трактор за два дні підірвався біля того самого села на Харківщині

Чергова НП сталася близько 15:45 20 березня неподалік села Федорівка в Ізюмському районі області.

“Попередньо встановлено, що тракторист на полі наїхав на невідомий предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними рятувальників, постраждалий у цій ситуації все ж таки був.

” О 15:55 стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному пристрої. Подія трапилась у полі поблизу с. Федорівка Барвінківської громади. Підірвався трактор. Постраждав механізатор”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Що характерно, це вже другий підрив сільгосптехніки за два дні в районі цього села. Про аналогічну НП, яка сталася на полі між селами Федорівка та Надеждівка, повідомляли 19 березня. Тоді механізатор отримав поранення та опинився в лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова НП сталася близько 15:45 20 березня неподалік села Федорівка в Ізюмському районі області".