Другий трактор за два дні підірвався біля того самого села на Харківщині
Чергова НП сталася близько 15:45 20 березня неподалік села Федорівка в Ізюмському районі області.
“Попередньо встановлено, що тракторист на полі наїхав на невідомий предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними рятувальників, постраждалий у цій ситуації все ж таки був.
” О 15:55 стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному пристрої. Подія трапилась у полі поблизу с. Федорівка Барвінківської громади. Підірвався трактор. Постраждав механізатор”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Що характерно, це вже другий підрив сільгосптехніки за два дні в районі цього села. Про аналогічну НП, яка сталася на полі між селами Федорівка та Надеждівка, повідомляли 19 березня. Тоді механізатор отримав поранення та опинився в лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова НП сталася близько 15:45 20 березня неподалік села Федорівка в Ізюмському районі області".