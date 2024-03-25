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Скільки абонентів у Харкові та області без світла: дані Міненерго

Суспільство 13:37   25.03.2024
Вікторія Яковенко
Скільки абонентів у Харкові та області без світла: дані Міненерго Фото: АТ “Харківобленерго”

У Міністерстві енергетики України повідомляють, що ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною.

«Застосовуються графіки погодинних відключень, світла немає у 215,8 тисячі споживачів. Однак енергетикам вдалося відновити живлення метрополітену – підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. В області знеструмлено 15 тисяч споживачів у 62 населених пунктах», – зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття.

З 25 до 31 березня діятиме графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу. Вранці 25 березня у Харкові відкрився для пасажирів метрополітен – інтервал руху становить 20 хвилин. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до 200 тисяч абонентів у Харкові залишаються знеструмленими. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз заживлено майже 80% міста.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України повідомляють, що ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною.".