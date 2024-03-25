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Сколько абонентов в Харькове и области без света: данные Минэнерго

Общество 13:37   25.03.2024
Виктория Яковенко
Сколько абонентов в Харькове и области без света: данные Минэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Министерстве энергетики Украины сообщают, что ситуация с электроснабжением в Харькове остается сложной.

«Применяются графики почасовых отключений, света нет у 215,8 тысячи потребителей. Однако энергетикам удалось восстановить питание метрополитена – подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут. В области обесточены 15 тысяч потребителей в 62 населенных пунктах», — отметили в Минэнерго.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.

С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.

Утром 25 марта в Харькове открылся для пассажиров метрополитен — интервал движения составляет 20 минут. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас запитано почти 80% города.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины сообщают, что ситуация с электроснабжением в Харькове остается сложной.".