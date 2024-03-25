Підрив трактора на Харківщині: поліція повідомила подробиці

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву трактора в полі на Харківщині.

«Під час польових робіт водій трактора здійснив наїзд на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. 52-річний чоловік зазнав тілесних ушкоджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, про підрив трактора у полі поблизу села Пришиб Ізюмського району повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області. За їхніми даними, НП сталася 25 березня, тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.