Підрив трактора на Харківщині: поліція повідомила подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву трактора в полі на Харківщині.
«Під час польових робіт водій трактора здійснив наїзд на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. 52-річний чоловік зазнав тілесних ушкоджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, про підрив трактора у полі поблизу села Пришиб Ізюмського району повідомляли у ГУ ДСНС в Харківській області. За їхніми даними, НП сталася 25 березня, тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 15:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підриву трактора в полі на Харківщині.".