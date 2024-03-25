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Подрыв трактора на Харьковщине: полиция сообщила подробности

Общество 15:07   25.03.2024
Виктория Яковенко
Подрыв трактора на Харьковщине: полиция сообщила подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подрыва трактора в поле на Харьковщине.

«Во время полевых работ водитель трактора совершил наезд на неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. 52-летний мужчина получил телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, о подрыве трактора в поле вблизи села Пришиб Изюмского района сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. По их данным, ЧП произошло 25 марта, тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители открыли уголовное производство по факту подрыва трактора в поле на Харьковщине.".