На Олексіївці горів будинок: двоє загиблих, матір із дитиною врятували (фото)
У дванадцятиповерхівці на проспекті Перемоги у Харкові ввечері 24 березня сталася пожежа. Зайнялася одна з квартир на першому поверсі.
Інформація про загоряння надійшла о 20:32, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Вогонь охопив речі та меблі у квартирі на площі близько 30 квадратних метрів. Осередок займання був на кухні, де пожежники знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Утворилося сильне задимлення сходової клітки. Між п’ятим та шостим поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого, чоловіка 2004 року народження.
За допомогою пожежних сходів надзвичайники врятували з вікна другого поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще десятьох людей евакуювали.
Пожежу загасили о 22:04. Її причина встановлюється.
Читайте також: У Харкові горів будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Без категорії; Теги: Алексеевка, ГСЧС, дім, загиблі, пожежа, проспект Победы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Олексіївці горів будинок: двоє загиблих, матір із дитиною врятували (фото)»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дванадцятиповерхівці на проспекті Перемоги у Харкові ввечері 24 березня сталася пожежа".