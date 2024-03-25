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На Олексіївці горів будинок: двоє загиблих, матір із дитиною врятували (фото)

07:12   25.03.2024
Олена Нагорна
На Олексіївці горів будинок: двоє загиблих, матір із дитиною врятували (фото)

У дванадцятиповерхівці на проспекті Перемоги у Харкові ввечері 24 березня сталася пожежа. Зайнялася одна з квартир на першому поверсі.

Інформація про загоряння надійшла о 20:32, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив речі та меблі у квартирі на площі близько 30 квадратних метрів. Осередок займання був на кухні, де пожежники знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Утворилося сильне задимлення сходової клітки. Між п’ятим та шостим поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого, чоловіка 2004 року народження.

За допомогою пожежних сходів надзвичайники врятували з вікна другого поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще десятьох людей евакуювали.

Пожежу загасили о 22:04. Її причина встановлюється.

Читайте також: У Харкові горів будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дванадцятиповерхівці на проспекті Перемоги у Харкові ввечері 24 березня сталася пожежа".