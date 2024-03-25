На Олексіївці горів будинок: двоє загиблих, матір із дитиною врятували (фото)

У дванадцятиповерхівці на проспекті Перемоги у Харкові ввечері 24 березня сталася пожежа. Зайнялася одна з квартир на першому поверсі.

Інформація про загоряння надійшла о 20:32, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив речі та меблі у квартирі на площі близько 30 квадратних метрів. Осередок займання був на кухні, де пожежники знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Утворилося сильне задимлення сходової клітки. Між п’ятим та шостим поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого, чоловіка 2004 року народження.

За допомогою пожежних сходів надзвичайники врятували з вікна другого поверху 31-річну жінку з 2-річною дитиною. Ще десятьох людей евакуювали.

Пожежу загасили о 22:04. Її причина встановлюється.