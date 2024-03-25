На Алексеевке горела многоэтажка: двое погибших, мать с ребенком спасли (фото)
В двенадцатиэтажке на проспекте Победы в Харькове вечером 24 марта произошел пожар. Загорелась одна из квартир на первом этаже.
Информация о возгорании поступила в 20:32, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь охватил вещи и мебель в квартире на площади около 30 квадратных метров. Очаг возгорания был на кухне, где пожарные нашли тело погибшей 78-летней женщины. Образовалось сильное задымление лестничной клетки. Между пятым и шестым этажами спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, мужчины 2004 года рождения.
При помощи пожарной лестницы чрезвычайники спасли из окна второго этажа 31-летнюю женщину с 2-летним ребенком. Еще десять человек эвакуировали.
Пожар потушили в 22:04. Его причина устанавливается.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 07:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двенадцатиэтажке на проспекте Победы в Харькове вечером 24 марта произошел пожар. Загорелась одна из квартир на первом этаже.".