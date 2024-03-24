В Харькове горел дом: спасатели обнаружили тело мужчины
В двухэтажном доме в Харькове вечером 23 марта произошел пожар.
Информация о возгорании в квартире на втором этаже поступила в 19:56, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В жилой комнате горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Во время разведки обнаружили тело 72-летнего мужчины. В 21:12 пожарные ликвидировали возгорание. Причина его возникновения устанавливается», — рассказали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дім, дом, мужчина, погиб, пожары, тело, Харьков, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 15:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двухэтажном доме в Харькове вечером 23 марта произошел пожар".