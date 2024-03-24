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В Харькове горел дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Происшествия 15:30   24.03.2024
Елена Нагорная
В Харькове горел дом: спасатели обнаружили тело мужчины

В двухэтажном доме в Харькове вечером 23 марта произошел пожар.

Информация о возгорании в квартире на втором этаже поступила в 19:56, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В жилой комнате горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Во время разведки обнаружили тело 72-летнего мужчины. В 21:12 пожарные ликвидировали возгорание. Причина его возникновения устанавливается», — рассказали спасатели.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В двухэтажном доме в Харькове вечером 23 марта произошел пожар".