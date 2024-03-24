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У Харкові горів будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка

Події 15:30   24.03.2024
Олена Нагорна
У Харкові горів будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка

У двоповерховому будинку у Харкові ввечері 23 березня сталася пожежа.

Інформація про загоряння у квартирі на другому поверсі надійшла о 19:56, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

У житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Під час розвідки виявили тіло 72-річного чоловіка. О 21:12 вогнеборці ліквідували загоряння. Причина його виникнення встановлюється“, – розповіли рятувальники.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двоповерховому будинку у Харкові ввечері 23 березня сталася пожежа".