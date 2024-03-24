У Харкові горів будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка

У двоповерховому будинку у Харкові ввечері 23 березня сталася пожежа.

Інформація про загоряння у квартирі на другому поверсі надійшла о 19:56, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“У житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Під час розвідки виявили тіло 72-річного чоловіка. О 21:12 вогнеборці ліквідували загоряння. Причина його виникнення встановлюється“, – розповіли рятувальники.