У Харкові горів будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка
У двоповерховому будинку у Харкові ввечері 23 березня сталася пожежа.
Інформація про загоряння у квартирі на другому поверсі надійшла о 19:56, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“У житловій кімнаті горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. Під час розвідки виявили тіло 72-річного чоловіка. О 21:12 вогнеборці ліквідували загоряння. Причина його виникнення встановлюється“, – розповіли рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 15:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У двоповерховому будинку у Харкові ввечері 23 березня сталася пожежа".