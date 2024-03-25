Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)

Суспільство 12:47   25.03.2024
Олена Нагорна
Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)

У Харкові не вщухають пожежі в екосистемах. Соцмережами поширили фото та відео диму, який видно над Салтівкою.

Як повідомив МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, на вулиці Сидора Ковпака в Київському районі сталося загоряння сухої трави. Два відділення надзвичайників виїхали на місце об 11:38.

Площа пожежі наразі невідома.

Василенко зазначив, що зараз у місті гасять декілька загорянь сухостою, зокрема в Новобаварському та Основ’янському районах. Також є пожежі в області.

Вранці рятувальники повідомляли, що протягом тижня в регіоні сталося 199 пожеж внаслідок випалювання людьми сухої трави, листя та очерету. Вигоріло понад 105 га екосистем.

01

02
Фото: соцмережі

Читайте також: Масштабна пожежа під Харковом охопила 7 га: вогонь загрожував селу (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 25 березня: метро працює, 80% міста – зі світлом
Головні новини Харкова 25 березня: метро працює, 80% міста – зі світлом
25.03.2024, 13:40
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
24.03.2024, 11:10
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов
24.03.2024, 08:58
80% Харкова зі світлом – Терехов про ситуацію у місті і графіки відключень
80% Харкова зі світлом – Терехов про ситуацію у місті і графіки відключень
25.03.2024, 13:14
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії
24.03.2024, 19:36
Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)
Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)
25.03.2024, 12:47

Новини за темою:

14:36
У Харкові – масштабна пожежа на ринку: горить близько 14 павільйонів
19:28
У Харкові горить супермаркет: евакуювали 30 людей (відео)
09:25
Харківщина горить: за добу сталося 44 пожежі, є загиблий

Ви читали новину: «Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 12:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові не вщухають пожежі в екосистемах. Соцмережами поширили фото та відео диму, який видно над Салтівкою.".