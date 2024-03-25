Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)

У Харкові не вщухають пожежі в екосистемах. Соцмережами поширили фото та відео диму, який видно над Салтівкою.

Як повідомив МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, на вулиці Сидора Ковпака в Київському районі сталося загоряння сухої трави. Два відділення надзвичайників виїхали на місце об 11:38.

Площа пожежі наразі невідома.

Василенко зазначив, що зараз у місті гасять декілька загорянь сухостою, зокрема в Новобаварському та Основ’янському районах. Також є пожежі в області.

Вранці рятувальники повідомляли, що протягом тижня в регіоні сталося 199 пожеж внаслідок випалювання людьми сухої трави, листя та очерету. Вигоріло понад 105 га екосистем.