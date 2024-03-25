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Дым над Харьковом: в ГСЧС рассказали, что горит (фото)

Общество 12:47   25.03.2024
Елена Нагорная
Дым над Харьковом: в ГСЧС рассказали, что горит (фото)

В Харькове не утихают пожары в экосистемах. В соцсетях появились фото и видео дыма, который виден над Салтовкой.

Как сообщил МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, на улице Сидора Ковпака в Киевском районе произошло возгорание сухой травы. Два отделения чрезвычайников выехали на место в 11:38.

Площадь пожара пока неизвестна.

Василенко отметил, что сейчас в городе тушат несколько возгораний сухостоя, в частности в Новобаварском и Основянском районах. Также пожары в области.

Утром спасатели сообщали, что в течение недели в регионе произошло 199 пожаров в результате поджога людьми сухой травы, листьев и камыша. Выгорело более 105 га экосистем.

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Фото: соцсети

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 12:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове не утихают пожары в экосистемах. В соцсетях появились фото и видео дыма, который виден над Салтовкой.".