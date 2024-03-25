Дым над Харьковом: в ГСЧС рассказали, что горит (фото)

В Харькове не утихают пожары в экосистемах. В соцсетях появились фото и видео дыма, который виден над Салтовкой.

Как сообщил МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, на улице Сидора Ковпака в Киевском районе произошло возгорание сухой травы. Два отделения чрезвычайников выехали на место в 11:38.

Площадь пожара пока неизвестна.

Василенко отметил, что сейчас в городе тушат несколько возгораний сухостоя, в частности в Новобаварском и Основянском районах. Также пожары в области.

Утром спасатели сообщали, что в течение недели в регионе произошло 199 пожаров в результате поджога людьми сухой травы, листьев и камыша. Выгорело более 105 га экосистем.