Главные новости Харькова 25 марта: как прошла ночь, смертельный пожар

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:43

Метро в Харькове открылось для перевозки пассажиров после трехдневного простоя

Об этом утром сообщили журналистам работники подземки. По их словам, интервал будет составлять 20 минут.

Официальной информации о графике работы метро и интервалах, а также запустили ли сегодня троллейбусы и трамваи — пока нет.

7:21

Два человека погибли на пожаре в двенадцатиэтажке на Алексеевке в Харькове

Информация о возгорании поступила в 20:32 24 марта, сообщают в облуправлении ГСЧС.

Огонь охватил вещи и мебель в квартире на первом этаже на площади около 30 квадратных метров. Очаг возгорания был на кухне, где пожарные нашли тело погибшей 78-летней женщины. Образовалось сильное задымление лестничной клетки. Между пятым и шестым этажами спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, мужчины 2004 года рождения.

При помощи пожарной лестницы чрезвычайники спасли из окна второго этажа 31-летнюю женщину с 2-летним ребенком. Еще десять человек эвакуировали.

Пожар потушили в 22:04. Его причина устанавливается.

6:57

Ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог

Также относительно спокойной была ситуация и в других регионах. Командование Воздушных сил ВСУ только сообщало о вражеских дронах на Николаевщине и ракетной опасности в Запорожской области.