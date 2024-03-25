Оккупанты не штурмовали на Харьковщине, но били из артиллерии — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 25 марта сообщил о том, что армия РФ временно прекратила атаки на Купянском направлении. Террористические обстрелы населенных пунктов продолжаются.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Также под ударами российской артиллерии были приграничные населенные пункты: Шевченко, Кудеевка, Красное и Гатище.

В целом за сутки армия РФ нанесла по территории Украины 56 авиационных ударов и совершила 43 обстрела из РСЗО. Было и две серии ракетных ударов.

«Утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две ракеты были уничтожены. Вечером враг нанес по территории нашего государства еще один удар баллистическими ракетами. Последствия данной атаки уточняются», — отметили в ГШ.

На фронте зафиксировали 45 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному средству ПВО, одному — артиллерии, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения и одной российской станции управления БПЛА.