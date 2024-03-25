Оккупанты не штурмовали на Харьковщине, но били из артиллерии — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 25 марта сообщил о том, что армия РФ временно прекратила атаки на Купянском направлении. Террористические обстрелы населенных пунктов продолжаются.
«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Также под ударами российской артиллерии были приграничные населенные пункты: Шевченко, Кудеевка, Красное и Гатище.
В целом за сутки армия РФ нанесла по территории Украины 56 авиационных ударов и совершила 43 обстрела из РСЗО. Было и две серии ракетных ударов.
«Утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две ракеты были уничтожены. Вечером враг нанес по территории нашего государства еще один удар баллистическими ракетами. Последствия данной атаки уточняются», — отметили в ГШ.
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На фронте зафиксировали 45 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по одному средству ПВО, одному — артиллерии, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения и одной российской станции управления БПЛА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 19:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 25 марта сообщил о том, что армия РФ временно прекратила атаки на Купянском направлении. Террористические обстрелы населенных пунктов продолжаются".