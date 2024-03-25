Окупанти не штурмували на Харківщині, але били з артилерії – Генштаб
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 березня повідомив про те, що армія РФ тимчасово припинила атаки на Куп’янському напрямку. Терористичні обстріли населених пунктів продовжуються.
“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Також під ударами російської артилерії були прикордонні населені пункти: Шевченка, Кудіївка, Красне та Гатище.
Загалом за добу армія РФ завдала по території України 56 авіаційних ударів і здійснила 43 обстріли з РСЗВ. Були й дві серії ракетних ударів.
“Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої Держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються“, – зазначили в ГШ.
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На фронті зафіксували 45 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження окупантів. Ракетники – по одному засобу ППО, одному – артилерії, одній станції РЕБ, одному району зосередження та одній російській станції управління БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 березня повідомив про те, що армія РФ тимчасово припинила атаки на Куп’янському напрямку. Терористичні обстріли населених пунктів продовжуються".