Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет
Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове в отличие от метрополитена в понедельник, 25 марта, не запустили.
«Пока нет», — ответили журналистам в пресс-службе городского совета.
Напомним, что утром 25 марта в Харькове заработал метрополитен — интервал движения поездов на всех линиях составляет 20 минут. Пи этом накануне в пресс-службе городского совета МГ «Объектив» сообщали, что метро в понедельник не будет перевозить пассажиров и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи. Планировалось движение муниципальных автобусов по схеме блэкаута.
Также напомним, утром 22 марта Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.
С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобусы, блекаут, електротранспорт, метро, проезд, трамваи, тролейбусы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 10:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове в отличие от метрополитена в понедельник, 25 марта, не запустили.".