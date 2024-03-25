Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет

Общество 10:04   25.03.2024
Елена Нагорная
Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет Фото: Василий Голосный

Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове в отличие от метрополитена в понедельник, 25 марта, не запустили. 

«Пока нет», — ответили журналистам в пресс-службе городского совета.

Напомним, что утром 25 марта в Харькове заработал метрополитен — интервал движения поездов на всех линиях составляет 20 минут. Пи этом накануне в пресс-службе городского совета МГ «Объектив» сообщали, что метро в понедельник не будет перевозить пассажиров и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи. Планировалось движение муниципальных автобусов по схеме блэкаута.

Также напомним, утром 22 марта Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.

С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 25 марта: смертельный пожар, метро работает
Главные новости Харькова 25 марта: смертельный пожар, метро работает
25.03.2024, 10:23
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
24.03.2024, 17:54
«Энергетики сделали невероятное»: Терехов сообщил, как будет работать метро
«Энергетики сделали невероятное»: Терехов сообщил, как будет работать метро
25.03.2024, 08:30
Когда ситуация со светом в Харькове станет «существенно лучше» — прогноз
Когда ситуация со светом в Харькове станет «существенно лучше» — прогноз
25.03.2024, 09:38
Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном
Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном
24.03.2024, 23:21
Где на Харьковщине сегодня будут греметь взрывы — информация ХОВА
Где на Харьковщине сегодня будут греметь взрывы — информация ХОВА
25.03.2024, 10:33

Новости по теме:

19:36
Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник
08:48
Терехов в Германии встретился с мэром Нюрнберга: Харьков получил автобусы
17:10
Выглядит как Карсан, но не из Турции: новый автобус удивил харьковчан (видео)
12:53
11 школьных автобусов передали громадам Харьковщины (фото)
22:01
В понедельник и вторник в части Харькова не будет ходить транспорт

Вы читали новость: «Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 10:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове в отличие от метрополитена в понедельник, 25 марта, не запустили.".