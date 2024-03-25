Троллейбусы и трамваи в Харькове пока запускать не будут — горсовет

Наземный электротранспорт — троллейбусы и трамваи — в Харькове в отличие от метрополитена в понедельник, 25 марта, не запустили.

«Пока нет», — ответили журналистам в пресс-службе городского совета.

Напомним, что утром 25 марта в Харькове заработал метрополитен — интервал движения поездов на всех линиях составляет 20 минут. Пи этом накануне в пресс-службе городского совета МГ «Объектив» сообщали, что метро в понедельник не будет перевозить пассажиров и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи. Планировалось движение муниципальных автобусов по схеме блэкаута.

Также напомним, утром 22 марта Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.

С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными.