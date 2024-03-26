Терехов про «прильот» по Харкову: постраждалих і загиблих немає

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок російського удару по Харкову вдень 26 березня постраждала нежитлова будівля.

Він також додав, що у багатоповерхівці поруч повилітали шибки. Люди поранень не зазнали.

Нагадаємо, у Харкові близько 11:35 25 березня було чутно вибух. У цей момент повітряної тривоги у регіоні не було. Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синегубов повідомили, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі в Шевченківському районі.