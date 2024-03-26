Live
  • Вт 26.03.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.49

Терехов о «прилете» по Харькову: пострадавших и погибших нет

Общество 12:25   26.03.2024
Виктория Яковенко
Терехов о «прилете» по Харькову: пострадавших и погибших нет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара по Харькову днем 26 марта пострадало нежилое здание.

Он также добавил, что в многоэтажке рядом вылетели стекла. Люди ранения не получили.

Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре в Шевченковском районе.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 26.03: крылатая ракета ударила по жилой застройке
Главные новости Харькова 26.03: крылатая ракета ударила по жилой застройке
26.03.2024, 12:29
В Харькове слышали взрыв
В Харькове слышали взрыв
26.03.2024, 11:39
Удар нанесли по жилой застройке в Харькове: что сообщили Терехов и Синегубов
Удар нанесли по жилой застройке в Харькове: что сообщили Терехов и Синегубов
26.03.2024, 11:59
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет»
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет»
26.03.2024, 11:44
В Харькове снова был слышен взрыв
В Харькове снова был слышен взрыв
26.03.2024, 12:16
Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов
Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов
26.03.2024, 12:33

Новости по теме:

11:44
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет»
01:58
Терехов и Синегубов — о последствиях атаки «шахедов» на Харьков: есть «прилет»
18:44
Харьковчане слышали взрыв: Терехов сообщил, куда «прилетело»
14:59
Удар по Холодногорскому району: на месте работают 100 ГСЧСников (видео)
07:57
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС

Вы читали новость: «Терехов о «прилете» по Харькову: пострадавших и погибших нет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара по Харькову днем 26 марта пострадало нежилое здание.".