Терехов о «прилете» по Харькову: пострадавших и погибших нет
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара по Харькову днем 26 марта пострадало нежилое здание.
Он также добавил, что в многоэтажке рядом вылетели стекла. Люди ранения не получили.
Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре в Шевченковском районе.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара по Харькову днем 26 марта пострадало нежилое здание.".