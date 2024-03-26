Терехов о «прилете» по Харькову: пострадавших и погибших нет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российского удара по Харькову днем 26 марта пострадало нежилое здание.

Он также добавил, что в многоэтажке рядом вылетели стекла. Люди ранения не получили.

Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре в Шевченковском районе.