Удар нанесли по жилой застройке в Харькове: что сообщили Терехов и Синегубов
Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов дали первую информацию о том, куда попали в Харькове россияне. Взрыв в городе был около 11:35.
«Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается», — написал Синегубов.
«Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших и возможных разрушениях – уточняется», — дополнил Терехов.
Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:38.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, ракетний удар, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов дали первую информацию о том, куда попали в Харькове россияне. Взрыв в городе был около 11:35".