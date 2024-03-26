Удар нанесли по жилой застройке в Харькове: что сообщили Терехов и Синегубов

Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов дали первую информацию о том, куда попали в Харькове россияне. Взрыв в городе был около 11:35.

«Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова. Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается», — написал Синегубов.

«Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших и возможных разрушениях – уточняется», — дополнил Терехов.

Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:38.