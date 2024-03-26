Удару завдали по житловій забудові в Харкові: дані Терехова та Синєгубова
Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов дали першу інформацію про те, куди влучили в Харкові росіяни. Вибух у місті був близько 11:35.
“Окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова. Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває“, – написав Синєгубов.
“Попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється”, – доповнив Терехов.
Нагадаємо, у Харкові близько 11:35 25 березня було чутно вибух. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов дали першу інформацію про те, куди влучили в Харкові росіяни. Вибух у місті був близько 11:35".