Удару завдали по житловій забудові в Харкові: дані Терехова та Синєгубова

Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов дали першу інформацію про те, куди влучили в Харкові росіяни. Вибух у місті був близько 11:35.

“Окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова. Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває“, – написав Синєгубов.

“Попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова. Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється”, – доповнив Терехов.

Нагадаємо, у Харкові близько 11:35 25 березня було чутно вибух. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.