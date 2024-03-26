У Харкові чули вибух

У Харкові близько 11:35 25 березня було чути вибух. У цей момент повітряної тривоги в регіоні не було.

Вибух чули в районах міста, що прилягають до окружної. Інформації про те, чи був “приліт” у місті, чи передмісті, наразі немає.

Моніторингові канали попередили про активність у Бєлгородській області. Офіційних даних немає.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.