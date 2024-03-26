У Харкові чули вибух
У Харкові близько 11:35 25 березня було чути вибух. У цей момент повітряної тривоги в регіоні не було.
Вибух чули в районах міста, що прилягають до окружної. Інформації про те, чи був “приліт” у місті, чи передмісті, наразі немає.
Моніторингові канали попередили про активність у Бєлгородській області. Офіційних даних немає.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 11:35 25 березня було чути вибух. У цей момент повітряної тривоги в регіоні не було".