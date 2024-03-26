В Харькове слышали взрыв

В Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было.

Взрыв слышали в районах города, прилегающих к окружной. Информации о том, был ли «прилет» в городе или пригороде, на данный момент нет.

Мониторинговые каналы предупредили об активности в Белгородской области. Официальных данный пока нет.

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:38.