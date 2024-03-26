В Харькове слышали взрыв
В Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было.
Взрыв слышали в районах города, прилегающих к окружной. Информации о том, был ли «прилет» в городе или пригороде, на данный момент нет.
Мониторинговые каналы предупредили об активности в Белгородской области. Официальных данный пока нет.
Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:38.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было".