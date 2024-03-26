РФ завдала авіаударів по трьох селах на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни не наступали, повідомив Генштаб ЗСУ.
Але вороги завдали авіаційних ударів біля сіл Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 20:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни не наступали, повідомив Генштаб ЗСУ.".