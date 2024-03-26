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РФ завдала авіаударів по трьох селах на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 20:07   26.03.2024
Оксана Якушко
РФ завдала авіаударів по трьох селах на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни не наступали, повідомив Генштаб ЗСУ.

Але вороги завдали авіаційних ударів біля сіл Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Читайте також: Генштаб підтвердив авіаудар по Дергачах та збиті “шахеди” на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни не наступали, повідомив Генштаб ЗСУ.".