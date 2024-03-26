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РФ нанесла авиаудары по трем селам на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:07   26.03.2024
Оксана Якушко
РФ нанесла авиаудары по трем селам на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне не наступали, сообщил Генштаб ВСУ.

Но враги нанесли авиационные удары возле сел Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне не наступали, сообщил Генштаб ВСУ.".