РФ нанесла авиаудары по трем селам на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне не наступали, сообщил Генштаб ВСУ.

Но враги нанесли авиационные удары возле сел Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.