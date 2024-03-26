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«Прильот» по Шевченківському району Харкова: якою ракетою вдарили, наслідки

Події 14:33   26.03.2024
Вікторія Яковенко
«Прильот» по Шевченківському району Харкова: якою ракетою вдарили, наслідки Харківська обласна прокуратура

Близько 11:30 26 березня армія РФ вдарила по Шевченківському району Харкова крилатою ракетою Х-35У, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Пошкоджено нежитлову будівлю. У багатоповерхівці вибито вікна, є пошкодження фасаду. Гостру реакцію на стрес отримав 64-річний цивільний чоловік», – зазначили у прокуратурі.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Харкові близько 11:35 25 березня було чутно вибух. У цей момент повітряної тривоги у регіоні не було. Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синегубов повідомили, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі в Шевченківському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:30 26 березня армія РФ вдарила по Шевченківському району Харкова крилатою ракетою Х-35У, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".