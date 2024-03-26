«Прилет» по Шевченковскому району Харькова: какой ракетой ударили, последствия

Около 11:30 26 марта армия РФ ударила по Шевченковскому району Харькова крылатой ракетой Х-35У, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Повреждено нежилое здание. В многоэтажке выбиты окна, повреждения фасада. Острую реакцию на стресс получил 64-летний гражданский мужчина», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. В этот момент воздушной тревоги в регионе не было. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре в Шевченковском районе.