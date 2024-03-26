«Графіки доводиться коригувати» – обленерго звернулося до харків’ян
В АТ «Харківобленерго» повідомили, що в місті можуть відключати світло не за раніше опублікованими графіками.
«На жаль, обсяги руйнувань поки що не дозволяють одночасно подавати електрику до всіх домоволодінь. Графіки, які були складені і розповсюджені раніше, доводиться корегувати, і це пов’язано з певними технологічними процесами. Енергетики знають свою справу і роблять все можливе, щоб не допустити перенавантаження мережі, яке в свою чергу може призвести до виходу обладнання з ладу та нових аварійних ситуацій. І так, з певних причин відключати іноді потрібно інакше, аніж прописано у графіку», – пояснили енергетики.
Фахівці просять не забувати, «що стало причиною ситуації з електропостачанням в місті, і кого в цьому треба звинувачувати».
«Енергетики працюють день і ніч, щоб у ваших оселях було світло. Тому наполегливо просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв’язку з цим можуть у вас виникати», – звернулись енергетики.
Харків’ян також просять не перевантажувати кол-центри «Харківобленерго» та міської служби «1562».
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. З 25 до 31 березня діють графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Удар російських ракет завдав серйозних руйнувань. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік. У зв’язку з важкою ситуацією в енергетиці в Харкові вирішили достроково припинити опалювальний сезон – відключення тепла має допомогти в подачі електрики та гарячої води.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: графики, корректировать, отключение, Харків, Харьковоблэнерго, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» повідомили, що в місті можуть відключати світло не за раніше опублікованими графіками.".