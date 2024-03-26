«Графики приходится корректировать» — облэнерго обратилось к харьковчанам

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в городе могут отключать свет не по ранее опубликованным графикам.

«К сожалению, объемы разрушений пока не позволяют одновременно подавать электричество ко всем домовладениям. Графики, составленные и распространенные ранее, приходится корректировать, и это связано с определенными технологическими процессами. Энергетики знают свое дело и делают все возможное, чтобы не допустить перегрузки сети, которая в свою очередь может привести к выходу оборудования из строя и новых аварийных ситуаций. И так, по определенным причинам, отключать иногда нужно иначе, чем прописано в графике», — объяснили энергетики.

Специалисты просят не забывать, что «стало причиной ситуации с электроснабжением в городе, и кого в этом нужно обвинять».

«Энергетики работают день и ночь, чтобы в ваших домах был свет. Поэтому настоятельно просим вас с пониманием отнестись к отключениям не по графику, а также тем неудобствам, которые в связи с этим могут у вас возникать», — обратились энергетики.

Харьковчан также просят не перегружать колл-центры «Харьковоблэнерго» и городской службы «1562».

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.