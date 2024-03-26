«Графики приходится корректировать» — облэнерго обратилось к харьковчанам
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в городе могут отключать свет не по ранее опубликованным графикам.
«К сожалению, объемы разрушений пока не позволяют одновременно подавать электричество ко всем домовладениям. Графики, составленные и распространенные ранее, приходится корректировать, и это связано с определенными технологическими процессами. Энергетики знают свое дело и делают все возможное, чтобы не допустить перегрузки сети, которая в свою очередь может привести к выходу оборудования из строя и новых аварийных ситуаций. И так, по определенным причинам, отключать иногда нужно иначе, чем прописано в графике», — объяснили энергетики.
Специалисты просят не забывать, что «стало причиной ситуации с электроснабжением в городе, и кого в этом нужно обвинять».
«Энергетики работают день и ночь, чтобы в ваших домах был свет. Поэтому настоятельно просим вас с пониманием отнестись к отключениям не по графику, а также тем неудобствам, которые в связи с этим могут у вас возникать», — обратились энергетики.
Харьковчан также просят не перегружать колл-центры «Харьковоблэнерго» и городской службы «1562».
Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что восстановление энергетики Харьковщины — это задача не недель и даже не месяцев. Удар российских ракет нанес серьезные разрушения. Основательно пострадала ТЭЦ-5 — ее руководство утверждает, что восстановить объект не удастся даже за год. В связи с тяжелой ситуацией в энергетике в Харькове решили досрочно прекратить отопительный сезон — отключение тепла должно помочь в подаче электричества и горячей воды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: графики, корректировать, отключение, Харьков, Харьковоблэнерго, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в городе могут отключать свет не по ранее опубликованным графикам.".