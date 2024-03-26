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У метро Харкова скоротили інтервали руху потягів – Терехов

Суспільство 14:49   26.03.2024
Вікторія Яковенко
У метро Харкова скоротили інтервали руху потягів – Терехов

Сьогодні, 26 березня, у Харкові у годину пік скоротили інтервали руху потягів в метро, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«У годину пік ми скоротили інтервали з 20 хвилин до 12-14 хвилин. І працюємо над тим, щоб скорочувати ці інтервали. Крім цього, працюють муніципальні автобуси. Що стосується електротранспорту, то зараз у нас немає такої можливості. Тобто тролейбуси, трамваї у Харкові не працюють», – зазначив Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 26 березня, у Харкові у годину пік скоротили інтервали руху потягів в метро, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.".