В метро Харькова сократили интервалы движения поездов – Терехов
Сегодня, 26 марта, в Харькове в час пик сократили интервалы движения поездов в метро, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«В час пик мы сократили интервалы с 20 минут до 12-14 минут. И работаем над тем, чтобы сокращать эти интервалы. Кроме того, работают муниципальные автобусы. Что касается электротранспорта, то сейчас у нас нет такой возможности. То есть троллейбусы, трамваи в Харькове не работают», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 марта, в Харькове в час пик сократили интервалы движения поездов в метро, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".