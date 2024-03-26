Live
  • Вт 26.03.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.49

В метро Харькова сократили интервалы движения поездов – Терехов

Общество 14:49   26.03.2024
Виктория Яковенко
В метро Харькова сократили интервалы движения поездов – Терехов

Сегодня, 26 марта, в Харькове в час пик сократили интервалы движения поездов в метро, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«В час пик мы сократили интервалы с 20 минут до 12-14 минут. И работаем над тем, чтобы сокращать эти интервалы. Кроме того, работают муниципальные автобусы. Что касается электротранспорта, то сейчас у нас нет такой возможности. То есть троллейбусы, трамваи в Харькове не работают», — отметил Терехов.

Читайте также: Графики отключений света действуют в Харькове для 200 тыс. абонентов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 26.03: «прилет», в метро сократили интервалы движения
Главные новости Харькова 26.03: «прилет», в метро сократили интервалы движения
26.03.2024, 15:31
«Прилет» по Шевченковскому району Харькова: какой ракетой ударили, последствия
«Прилет» по Шевченковскому району Харькова: какой ракетой ударили, последствия
26.03.2024, 14:33
Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света
Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света
25.03.2024, 20:39
Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
25.03.2024, 18:43
В Харьковском и Богодуховском районах могут объявить принудительную эвакуацию
В Харьковском и Богодуховском районах могут объявить принудительную эвакуацию
26.03.2024, 12:55
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил (указы)
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кого назначил (указы)
26.03.2024, 15:51

Новости по теме:

07:22
В Харькове на дороги вышли регулировщики, светофоры не работают (фото)
19:14
Завтра трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Харькове
15:54
В понедельник трамвай в Харькове будет ходить другим маршрутом
16:56
Завтра в Харькове изменит маршрут троллейбус №7, еще один – не будет ходить
16:27
Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности

Вы читали новость: «В метро Харькова сократили интервалы движения поездов – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 марта, в Харькове в час пик сократили интервалы движения поездов в метро, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".