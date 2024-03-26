Росіяни артударами знищили дитсадок на Харківщині (фото)
Фото: “Зоря”
Вночі 26 березня внаслідок російських артилерійських ударів був знищений Івашківський дитячий садочок.
Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря». Постраждалих внаслідок ударів немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: артудары, детсад, ивашки, россине, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 26 березня внаслідок російських артилерійських ударів був знищений Івашківський дитячий садочок.".