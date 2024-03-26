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Росіяни артударами знищили дитсадок на Харківщині (фото)

Події 15:27   26.03.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни артударами знищили дитсадок на Харківщині (фото) Фото: “Зоря”

Вночі 26 березня внаслідок російських артилерійських ударів був знищений Івашківський дитячий садочок.

Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря». Постраждалих внаслідок ударів немає.

Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 15:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 26 березня внаслідок російських артилерійських ударів був знищений Івашківський дитячий садочок.".