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За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог завдав понад 600 артударів

Суспільство 13:02   25.07.2023
Вікторія Яковенко
За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог завдав понад 600 артударів

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів. За останню добу ворог 601 раз обстріляв українські позиції.

Крім цього, російські військові 5 разів намагалися штурмувати, а також здійснили 22 авіанальоти. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Ворог втратив 23 окупанти, 108 поранені. Також було підбито три ворожі танки Т-72, дві гармати Д-30, 4 міномети, легкий броньований артилерійський тягач МТ-ЛБ, також безпілотний летальний апарат, польовий склад боєприпасів і два автомобілі», – розповів Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів. За останню добу ворог 601 раз обстріляв українські позиції.".