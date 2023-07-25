За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог завдав понад 600 артударів

Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів. За останню добу ворог 601 раз обстріляв українські позиції.

Крім цього, російські військові 5 разів намагалися штурмувати, а також здійснили 22 авіанальоти. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Ворог втратив 23 окупанти, 108 поранені. Також було підбито три ворожі танки Т-72, дві гармати Д-30, 4 міномети, легкий броньований артилерійський тягач МТ-ЛБ, також безпілотний летальний апарат, польовий склад боєприпасів і два автомобілі», – розповів Череватий.